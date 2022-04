Medalha exalta figuras culturais do DF

A solenidade foi realizada durante a reabertura do Museu do Catetinho, nesta quinta (21)

Personalidades culturais do Distrito Federal foram exaltadas pela inédita Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro. A diversidade e o pluralismo cultural de 30 figuras foram destacadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Todos são engajados com a produção, a valorização e a difusão da cultura do DF. A solenidade foi realizada durante a reabertura do Museu do Catetinho, nesta quinta (21), como parte das atividades do projeto Sorria, Brasília.

O decreto que criou a medalha foi publicado em dezembro de 2020, em homenagem ao centenário de Teodoro Freire, o Seu Teodoro, e seu legado artístico e histórico. Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, a láurea em memória do mestre popular “visa preservar a memória de sua luta pela diversidade e pela igualdade”.

A Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro foi entregue a personalidades e organizações, como o poeta Antônio Miranda, ex-diretor da Biblioteca Nacional de Brasília, a escritora e artista plástica Debora Dornellas, o Circo Real Português, o diretor de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais da Secec, Hélio da Costa Muniz, o ator e diretor de teatro, Hugo Rodas, a cordelista Keiane Dias, a professora Noeme Rocha, o músico e radialista Reco do Bandolim e o cineasta Vladimir Carvalho, entre outros.

*Com informações da Agência Brasília