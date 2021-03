Trecho da ligação Torto-Colorado é liberado

A alça de saída do viaduto do Taquari com sentido a Sobradinho está pronta e já foi liberada aos motoristas

Na tarde desta terça-feira (9), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) realizou a liberação da sexta etapa da obra de ligação Torto-Colorado. Agora, a alça de saída do viaduto do Taquari foi concluída. O trecho tem sentido à pista nova e à Sobradinho, Sobradinho II, condomínios e Fercal.

O acesso ao Taquari, sentido Brasília, já havia sido liberado há quatro meses. Entretanto, o acesso sentido Sobradinho continuou bloqueado até hoje devido a execução de serviços de conclusão, como a sinalização, instalação de dispositivos e defensas metálicas.

Trechos que já foram liberados

Em abril de 2019 foi liberado o primeiro trecho pronto: o acesso à DF-150 por dois novos viadutos.

No mês seguinte foi liberado o acesso do balão do Colorado ao Lago Oeste. Em setembro do mesmo ano foi liberado o 3º trecho, com 5,2 km de extensão da via marginal entre o Torto e o Colorado, no sentido Sobradinho / Brasília.

O 4º trecho liberado foi o acesso ao Taquari, seguido do 5º trecho, que foi o viaduto do Balão do Torto, que possibilita o deslocamento para quem trafega pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003) em direção ao Eixo Rodoviário (DF-002) e à Asa Sul.

O diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur Junior, disse que por ser uma obra muito grande, depois de cada etapa concluída o trecho é liberado. “Sempre com o objetivo de proporcionar maior fluidez, conforto e segurança para os cerca de 100 mil motoristas que trafegam nessa região, a cada etapa concluída fazemos a liberação do tráfego”, complementou.

“Quem mora na região norte de Brasília e acompanha o avançar das obras e a liberação das pistas para os carros já percebe uma melhora muito grande na fluidez do trânsito”, contou satisfeito o morador de Sobradinho Thiago Menezes, de 29 anos.

Histórico da obra

O LTC está na última fase, atualmente com 98% do cronograma cumprido. A 7ª e última etapa compreende a finalização do encabeçamento do viaduto Engenheiro Antônio Gomes Filho, a implantação da pavimentação asfáltica, além da instalação de guarda-corpos e da sinalização horizontal e vertical.

A obra de arte especial fará a ligação entre a DF-007 e a 3ª pista implantada na descida do Colorado, concluída e liberada no segundo semestre de 2019.

Os trabalhos estão previstos para serem totalmente finalizados em meados de abril deste ano.

Início de tudo

A obra da Ligação Torto-Colorado, iniciada em 2014, conta com 100 operários e tem investimento total estimado em R$ 90 milhões. O DER/DF já finalizou as etapas de terraplenagem, drenagem, pavimentação, colocação de meios-fios e sarjeta, além da finalização de aproximadamente 5,2 quilômetros de ciclovias. Foi executada ainda a construção de uma ponte e dez viadutos.

A conclusão das obras no Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz, que compreende as obras da Ligação Torto-Colorado e do Trevo de Triagem Norte (TTN), aliviará o trânsito de toda a saída norte do DF.

As informações são da Agência Brasília