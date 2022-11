Trecho 3 do Sol Nascente recebe iluminação pública

A ação visa aumentar a sensação de segurança da comunidade e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população

Os moradores da chácara 74 do Trecho 3 do Sol Nascente agora contam com iluminação pública. A CEB Ipes concluiu, na quinta-feira (24), a instalação de 20 braços de luminárias de vapor de sódio no local. A ação visa aumentar a sensação de segurança da comunidade e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

“Nós mapeamos os locais que mais carecem de iluminação pública para executar essas obras que impactam positivamente na vida das comunidades. Temos ouvido os anseios da população”, afirma o presidente da CEB, Edison Garcia. Os recursos utilizados para a obra são provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). O valor investido foi de R$ 4.785.

Para a execução deste projeto, a CEB reaproveitou materiais que já haviam sido utilizados em outros locais do DF, como forma de dar celeridade para a instalação da iluminação pública no local, e, também, para utilizar as luminárias em perfeito estado, contribuindo com o meio ambiente.

