TRE-DF muda local de titulação de eleitos

Tribunal entendeu que evento não seria viável no QG do Exército em razão dos protestos

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) decidiu ontem pela mudança do local de titulação dos eleitos nas últimas eleições da capital. Marcado para o dia 19 de dezembro, o evento agora será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a partir das 19h.

Anteriormente, o evento estava programado para acontecer no Auditório Pedro Calmon do QG do Exército. Entretanto, a alteração acontece em razão dos protestos em frente ao Quartel General do Exército, que pede a intervenção das forças militares desde o fim do segundo turno, no dia 30 de outubro. A mobilização completa um mês de acampamento amanhã e não há previsão de término.

De acordo com o TRE-DF, o acesso ao local é restrito aos convidados, e será autorizado mediante apresentação de convite.

Na ocasião, serão diplomados o governador Ibaneis Rocha, a vice-governadora Celina Leão, a senadora Damares Alves, o suplente de senador Manoel Coelho Arruda Júnior, os oito deputados federais pelo DF, Bia Kicis (PL), Erika Kokay (PT), Fraga (PL), Fred Linhares (Republicanos), Gilvan Maximo (Republicanos), Julio Cesar (Republicanos), Professor Reginaldo Veras (PV) e Rafael Prudente (MDB).

Também serão intitulados os deputados distritais: Chico Vigilante (PT), Daniel Donizete (PL), Dayse Amarilio (PSB), Doutora Jane (Agir), Eduardo Pedrosa (União), Fábio Felix (Psol), Gabriel Magno (PT), Hermeto (MDB), Iolando (MDB), Jaqueline Silva (Agir), João Cardoso Professor Auditor (Avante), Joaquim Roriz Neto (PL), Jorge Vianna (PSD), Martins Machado (Republicanos), Max Maciel (Psol), Pastor Daniel de Castro (Progressistas), Paula Belmonte (Cidadania), Pepa (Progressistas), Ricardo Vale (PT), Robério Negreiros (PSD), Rogério Morro da Cruz (PMB), Roosevelt Vilela (PL), Thiago Manzoni (PL), Wellington Luiz (MDB).