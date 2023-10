GDF ministra Curso de Formação para 60 selecionados em concursos

Os novos servidores atuarão nas áreas de fiscalização e vistorias com foco no transporte público, táxis e por aplicativos

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB) está finalizando a formação de 60 selecionados para Auditor Fiscal de Transportes. A expectativa é que o concurso seja homologado em novembro, e as primeiras nomeações sejam realizadas ainda em dezembro desse ano, conforme autoriza a Lei Orçamentária Anual – LOA 2023.

Atualmente, há por volta de 25 mil processos atrasados por falta de servidores. Estima-se que só a receita gerada com o andamento desses processos será suficiente para a nomeação dos servidores e para ampliar os investimentos na SEMOB.

O transporte público e seus trabalhadores precisam de apoio e proteção, com essa ampliação de equipe há a possibilidade de um novo plano de valorização do Transporte Público do DF. Com esses novos servidores, acredita-se que a população irá ganhar muito na qualidade do serviço de transportes.