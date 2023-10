Creche interditada no Sol Nascente reabre após reforma feita por empresa de saneamento

Mantido com doações, estabelecimento ficou quase um ano fechado por falta de recursos para realizar obras exigidas pela vigilância sanitária

O Dia das Crianças chegou mais cedo para cerca de 50 crianças carentes do Sol Nascente. Neste sábado (7), às 9h, a Creche Pingo de Ouro será reaberta e voltará a receber alunos após vistoria e liberação da vigilância sanitária. Desde dezembro do ano passado, o local, mantido com doações, estava interditado pelo órgão fiscalizador por estar fora dos padrões exigidos. Ao tomar conhecimento da situação, a Sustentare Saneamento abraçou a causa e patrocinou a obra. A empresa é responsável pela limpeza pública do Sol Nascente, Pôr do Sol, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Brazlândia.

Há 15 anos, Ivete Lima Bandeira e sua filha Jéssica Brenda fundaram o estabelecimento na residência da família. Por viver de doações, não conseguiram os recursos necessários para realizar as obras exigidas. “Eu estava quase desistindo porque o custo da obra era muito alto e não cobramos mensalidade nem temos suporte do governo. Comentei com um amigo que não íamos dar conta e na mesma hora uma pessoa da Sustentare ligou para ele perguntando se tinha alguma creche precisando de ajuda em Sol Nascente. Ele nos indicou e a empresa fez a obra toda. Foi um lindo presente que caiu do céu”, disse Ivete.

Foto: Divulgação

“Esta é a terceira creche que reformamos, foram duas no Sol Nascente e uma no Pôr do Sol. A iniciativa faz parte das ações de responsabilidade social da Sustentare, que visam melhorar a qualidade de vida da população nas áreas atendidas por nós”, esclarece Rejane Costa, superintendente regional da empresa.

A Creche Pingo de Ouro funciona em período integral, das 6h30 às 18h, e atende crianças entre 2 anos e 3 anos e 11 meses de idade. Elas recebem cinco refeições por dia: café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. O local possui 245m2 de área construída, sendo quatro salas de aulas, sala de professores, cozinha, depósitos de material de limpeza, de alimento e de material escolar, além de parque coberto e descoberto.

Foi realizada a reforma de toda estrutura predial, incluindo a pintura e restauração da parte elétrica e de iluminação, em conformidade com as exigências da vigilância sanitária, tais como: construção de depósito de alimento; alteração de lugar de paredes e portas; instalação de revestimento de cerâmica, blindex e coifa na cozinha; instalação de cerâmica, divisórias e vasos sanitários nos banheiros; forração na sala e na cozinha; aplicação de manta no telhado e instalação de climatizadores nas salas.

Além da obra, a Sustentare também irá doar mesa refeitório, tatames, colchonetes, brinquedos coletivos, cestas básicas e lanches. “Faremos uma linda festa de comemoração para as crianças e seus familiares”, destaca Rejane Costa.

Com a reforma, a creche terá capacidade de atender 84 crianças por dia. Os interessados em fazer doações para ajudar a manter o estabelecimento podem realizar pix para [email protected] ou entrar em contato nos seguintes números: 99193-1600/ 3371-2283.

Instituto social

Além da creche, Ivete também é fundadora do Instituto Pingo de Ouro, que atende 150 crianças de 4 a 16 anos, 50 mães e idosos. O local oferece para as crianças e adolescentes aulas de capoeira, judô, karatê, xadrez e reforço escolar. Para os adultos, aula de ginástica e zumba, bem como cursos de empreendedorismo.

SERVIÇO

O QUE: entrega da reforma realizada pela Sustentare Saneamento na Creche Pingo de Ouro. O local estava fechado há quase um ano pela vigilância sanitária por estar fora dos padrões exigidos

QUANDO: sábado (7 de outubro), às 9h

ONDE: Creche Pingo de Ouro, Chácara 05 Condomínio Genesis conjunto H lote 3, trecho III, Sol Nascente

PORQUE: a obra, feita em conformidade com as exigências da vigilância sanitária, vai permitir a reabertura da creche e, consequentemente, o atendimento a 84 crianças carentes. A iniciativa faz parte das ações de responsabilidade social da Sustentare Saneamento.