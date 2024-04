Transporte público do DF recebe 10 articulados novos para o BRT Sul

Nesta terça-feira (2), a Viação Pioneira apresenta 10 novos ônibus articulados, que fazem parte da renovação da frota do transporte público coletivo do DF. Os veículos estão sendo expostos no Eixão Sul, no trecho compreendido entre as quadras 6 e 10, até as 10 h.

Os novos articulados vão substituir veículos que circulam nas linhas do BRT do Gama e de Santa Maria para o Plano Piloto. De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, ainda não há prazo para os veículos entrarem em operação.

“São veículos novos que acabam de chegar a Brasília, e agora vão passar por vistorias, emplacamento, ajustes dos validadores e providências necessárias para serem inseridos no sistema”, explicou o secretário da Semob. Segundo ele, a chegada dos veículos demonstra o esforço do governo e das operadoras em prosseguir com a renovação da frota.



O subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, informou que a área 2 do transporte público coletivo do DF conta com uma frota de 704 veículos. Os 10 novos articulados vão substituir os articulados que operam no BRT.

“Assim que esses novos veículos estiverem com a documentação pronta, poderemos iniciar a operação no sistema do BRT, tanto em linhas do Gama quanto em linhas de Santa Maria”, explicou o subsecretário.

Os novos articulados fazem parte dos 195 veículos adquiridos pela concessionária para renovação e ampliação da frota e são todos equipados com tecnologia Euro 6, menos poluentes e com avanço tecnológico de segurança e conforto. Os ônibus possuem abertura de portas apenas com o veículo parado, portas elétricas com sistema anti-esmagamento, acessibilidade com piso baixo, sistemas de câmeras, entre outros.

*Com informações da Semob