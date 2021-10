Transporte para o aeroporto terá reforço aos domingos

A linha 102.6 vai ganhar mais 11 viagens e a 073.2, que só opera de segunda a sexta, passa a ter quatro horários nesse dia

Os usuários das linhas de ônibus 102.6 e 073.2 vão passar a contar com mais opções de viagens a partir deste domingo (24). A ampliação feita pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) visa atender, especialmente, os funcionários que trabalham no Aeroporto de Brasília.

A circular 102.6, que sai do Terminal da Asa Sul para o aeroporto, vai ganhar mais 11 viagens aos domingos, passando a ter um total de 42 horários no dia (veja a tabela completa no final da matéria).

Por sua vez, a 073.2, que atualmente funciona somente de segunda a sexta, vai operar com quatro horários (5h50, 7h, 16h20 e 17h30) aos domingos. A linha tem origem na Estação Park Way do BRT e vai até a QI 15, atendendo também os passageiros que precisam se deslocar até o terminal.

“Lembramos sempre que as sugestões de alterações nas linhas podem ser encaminhas à Ouvidoria do GDF, por meio do 162”, lembra o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

Mudança de itinerário

Outra alteração que começa neste domingo (24) se dará no trajeto da linha 0.186, que também passa a atender ao Aeroporto de Brasília. Esse ônibus circula nos horários da “faixa corujão”, com três saídas do terminal de São Sebastião (0h30, 2h30 e 4h30) rumo à Rodoviária do Plano Piloto.

Serviço

Novos atendimentos para o Aeroporto de Brasília, a partir deste domingo (24)

Linha 102.6 (Terminal da Asa Sul – Aeroporto)

Reforço de 11 viagens aos domingos

Horários (saindo do Terminal da Asa Sul):

6h, 6h20, 6h40, 7h, 7h20, 7h40, 8h, 8h20, 8h40, 9h, 9h20, 9h40, 10h, 10h20, 10h40, 11h, 11h20, 11h40, 12h, 12h20, 12h40, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30 e 23h.

Passa a funcionar aos domingos, com quatro viagens

Horários (saindo do Terminal de São Sebastião):

5h50, 7h, 16h20 e 17h30

Mudança de itinerário

Vai passar a atender ao aeroporto