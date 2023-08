Trânsito será alterado em vias de três regiões devido a eventos

A fim de evitar acidentes, o Detran-DF recomenda aos condutores que evitem as áreas onde estejam ocorrendo os eventos

O final de semana na capital será agitado. Nestes sábado e domingo (26 e 27), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará interdições e controle de tráfego de veículos em vias do Plano Piloto, Lago Sul e Guará, com o objetivo de garantir a segurança aos participantes de diversos eventos.

No sábado (26), está previsto o Circuito Energia do Mundo – Etapa EUA, que ocorrerá no Eixo Monumental. A corrida, com largada e chegada na Praça do Buriti, vai interditar as três faixas próximas ao canteiro central das vias S1 e N1, das 6h às 12h. A estimativa de público é de mil atletas, que iniciarão o percurso de 5 km pela via N1 até próximo à Catedral Rainha da Paz, retornando pela via S1 até a Praça do Buriti. Nesse trecho do Eixo Monumental, as vias de ligação ficarão fechadas.

No domingo (27), haverá quatro eventos que contarão com o controle de tráfego das equipes de fiscalização do Detran-DF. A corrida Circuito das Estações – Etapa Primavera será das 5h às 12h, com percursos de 5km, 10km e 18km, no Eixo Monumental, com largada e chegada na Praça do Buriti. Durante toda a manhã, o tráfego de veículos ficará interditado em três faixas da via N1 – da Feira da Torre até a EPIA – e em três faixas da via S1 – no trecho compreendido entre o Memorial JK e a Feira da Torre.

O evento Flying Run – Corrida 150 anos Santos Dumont, ocorrerá das 6h às 11h30, no Aeroporto Internacional de Brasília. Os atletas farão percursos de 7km, 14km e 21km, utilizando uma das pistas de pouso e decolagem do aeroporto, com largada no Pátio 3. Por isso, os agentes sinalizarão uma faixa de emergência desde a entrada da pista de acesso à Base Aérea de Brasília até a rotatória de acesso ao Portão Sul do Aeroporto, para permitir a passagem das ambulâncias pela faixa reversa quando a outra via estiver congestionada.

A Caminhada com Dom Bosco, das 8h às 10h30, terá concentração dos fiéis no Santuário São João Bosco (SEPS 702) e chegada na Ermida Dom Bosco, no Lago Sul. Todo o percurso da carreata estará a cargo da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ficando sob a responsabilidade do Detran-DF a sinalização e fiscalização do trânsito apenas na área da Ermida Dom Bosco, a partir das 23h59 do sábado (26).

Já a Rua do Lazer no Guará II será das 6h às 17h, quando os agentes farão o fechamento de todos os acessos à via principal do Guará II, no trecho compreendido entre a 4ª DP e o Edifício Consei.

A fim de evitar acidentes, o Detran-DF recomenda aos condutores que evitem as áreas onde estejam ocorrendo os eventos e, caso seja muito necessário, transitem nesses locais com velocidade reduzida e máxima atenção à sinalização de trânsito.

As informações são da Agência Brasília