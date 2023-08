PCDF forma 1,5 mil novos agentes de polícia

Todos os presentes ficaram um minuto em silêncio em respeito à memória de Valdéria, policial civil vítima de feminicídio neste mês

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) formou, nesta sexta-feira (25), 1.582 novos agentes de polícia. O Curso de Formação Profissional (CFP) foi promovido pela Escola Superior de Polícia Civil (ESPC), com aulas teóricas e práticas na escola no Riacho Fundo II, no Serviço de Adestramento Técnico em Taguatinga e no Complexo de Ensino da Polícia Militar (Cepom), em Taguatinga Norte.

Os futuros policiais escolheram, em um gesto simbólico e significativo, o nome de Valdéria da Silva Barbosa para denominar esta nova turma de formandos. A agente de polícia deixou um legado de comprometimento e dedicação à PCDF. Todos os presentes ficaram um minuto em silêncio em respeito à memória de Valdéria, policial civil vítima de feminicídio neste mês.

Participaram da mesa de honra da solenidade a vice-governadora Celina Leão; o diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Victor Dan, representando o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido; o secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury; o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Adão Teixeira de Macedo; o secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Wenderson Teles; a deputada distrital Jane Klébia; e o diretor da ESPC, Yuri Pereira Fernandes.

As informações são da Agência Brasília