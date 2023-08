Suspeito de tentativa de feminicídio é preso

Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher com diversos cortes na cabeça. Ela foi agredida com uma garrafa de vidro

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (25), um homem suspeito de tentativa de feminicídio em Samambaia. Segundo a corporação, agentes do 11° Batalhão da PM foram acionados para atender um caso de violência doméstica e, ao chegar no local, encontraram a mulher com diversos cortes na cabeça. Ela foi agredida com uma garrafa de vidro. Uma testemunha impediu que o homem matasse a mulher e chegou a ser ameaçado pelo suspeito. Ainda assim, antes que a polícia chegasse no local, o homem fugiu. A testemunha informou as características do acusado e, após rápida busca pelas proximidades, os policiais encontraram o homem. Ele resistiu a abordagem, desacatou e ameaçou os agentes. O acusado, que já havia sido preso por tráfico de drogas, foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia.