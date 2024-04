Deixou marcas no coração

Como se sabe, memórias políticas dificilmente se apagam. Até agora se comenta no Buriti – e com veneno – a falta de iniciativa dos deputados e distritais governistas que fizeram cara de paisagem quando se ensaiou uma vaia para a vice-governadora Celina Leão durante a visita do presidente Lula ao Sol Nascente.

Naquele momento havia mais governistas do que petistas no palanque. A vaia era inesperada e não partiu do time de Lula, mas de franco-atiradores locais. Celina foi apoiada ostensivamente por Lula e pelo distrital petista Chico Vigilante – que se postaram em pé ao lado dela.

Enquanto isso, os deputados Gilvan Máximo e Rafael Prudente sequer se mexeram em suas cadeiras. Até o distrital Wellington Luiz, que costuma investir no perfil cordial, ficou no seu canto. Tudo devidamente registrado.