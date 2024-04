Queda na criminalidade em Brasília

O governador Ibaneis Rocha anunciou pessoalmente no final da manhã desta segunda-feira, 15, que no primeiro trimestre de 2024, o Distrito Federal registrou o menor número de homicídios dos últimos 25 anos, o que ele considera resultado da consolidação das políticas da Secretaria de Segurança Pública dentro do programa DF Mais Seguro.

“Com a integração de ações entre diversos setores do governo e da sociedade, alcançamos uma redução de 21,1% nos homicídios consumados em relação ao ano passado”, avisou.

Além disso, o mês de março foi marcado pela ausência de casos de feminicídio. Para Ibaneis, “esses dados reforçam nosso compromisso contínuo com a segurança da população do DF”.