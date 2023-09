Trânsito do DF terá mudanças devido a eventos

Nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), o programa GDF Mais Perto do Cidadão será realizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) irá ser responsável por diversas mudanças no trânsito da capital durante este final de semana, devido a vários eventos.

Nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), o programa GDF Mais Perto do Cidadão será realizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires. As atividades ocorrerão na Rua 1, segunda entrada. O Detran fará o isolamento de um trecho destinado à Carreta do GDF. Os agentes sinalizarão uma rota de desvio do fluxo de veículos.

O 5º Passeio Ciclístico do Jardim Botânico será promovido neste sábado (30). A partir das 7h, os ciclistas sairão do Centro de Práticas Sustentáveis, seguindo pela Avenida São Sebastião (DF-463) até o semáforo do Atacadão Super Adega. Nesse ponto, os ciclistas seguirão pela Avenida das Paineiras até retornar pela terceira rotatória e descer – na faixa oposta – pela mesma via.

Os ciclistas passarão pelo cruzamento da DF-463 em direção ao posto de combustível do Jardins Mangueiral. Em seguida, retornam ao Centro de Práticas Sustentáveis. Durante o trajeto, as equipes de fiscalização farão as interdições necessárias para a passagem dos ciclistas.

No domingo (1°), no Eixo Monumental, será realizado o evento Circuito SEST SENAT de Caminhada e Corrida de Rua. A partir das 6h30, as equipes do Detran vão interditar três faixas da via S1, próximas ao canteiro central, na altura do Museu da República até a Avenida das Bandeiras. As demais faixas estarão liberadas para o tráfego de veículos.

Na via N1, quatro faixas serão interditadas. O bloqueio ocorrerá na altura da L2 Norte até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Apenas uma faixa será destinada aos veículos. O acesso à via N1, pela L4 Norte, estará fechado. As equipes do Detran também farão a interdição de duas faixas na via Palácio Presidencial até a altura do Palácio do Jaburu.

A saída dos participantes será a partir das 7h. A largada e a chegada ocorrerão na altura do Museu da República. A previsão é que as intervenções no trânsito ocorram até as 11h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em razão da procissão da Festa dos Arcanjos, no próximo domingo (1°), o Detran realizará intervenções no trânsito no Recanto das Emas. A partir das 16h30, a procissão sairá da Paróquia São Rafael Arcanjo, Quadra 309. Os fiéis seguirão pela Avenida Recanto das Emas em direção à Paróquia São Gabriel Arcanjo, na Quadra 201. Durante o trajeto, os agentes de trânsito farão as intervenções necessárias para a passagem dos fiéis.

Já na na via de contorno da Arena BRB (Estádio Nacional Mané Garrincha) será realizada a Corrida Brasília com Saúde. O evento terá início às 7h de domingo (1º), com percursos de 5 km e 10 km. A largada e a chegada ocorrerão no estacionamento leste do estádio.

Em razão do evento, a via de contorno do estádio será interditada no cruzamento com a via N2, na altura da rotatória, até o Autódromo de Brasília, próximo ao depósito do Detran. O trânsito de veículos também estará bloqueado na altura da Curva do Chinelo, próxima ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho.

A previsão é de que três mil pessoas participem do evento. O Detran atuará nas imediações do estádio para garantir a segurança no trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No domingo (1°), a partir das 8h, será realizado o evento em comemoração ao 4º aniversário de Arniqueira. A celebração será na Avenida Brasília, Quadra QS 11, próximo ao posto avançado da Administração Regional da cidade.

A partir das 7h, a Avenida Brasília ficará interditada, nos dois sentidos, entre a rotatória, na altura do Conjunto B da QS 11 e a Igreja Nossa Senhora do Amparo, próximo ao Conjunto G. A interdição ocorrerá até o fim do evento, previsto para as 11h.

As informações são da Agência Brasília