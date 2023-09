GDF abre licitação para a construção da terceira faixa da BR-020  

Primeira etapa da obra terá investimento de R$ 31,7 milhões e vai ligar a DF-003, desde o balão do Colorado, até a Avenida Independência

Uma das obras mais aguardadas pelos moradores da região norte do Distrito Federal vai sair do papel: a terceira faixa de rolamento da BR-020. A licitação foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) nesta sexta-feira (29) e compreende um investimento de R$ 31,7 milhões na primeira etapa de implantação.

Pela BR-020 passam diariamente mais de 80 mil motoristas, um fluxo intenso que liga a população de várias cidades ao Plano Piloto. Ao falar da obra, o governador Ibaneis Rocha comentou a importância de seguir investindo na região.

“Essa obra é mais um compromisso do nosso governo para melhorar a mobilidade da região norte, que vem crescendo muito”, afirma o governador. “A exemplo do Complexo Viário Governador Roriz e do Viaduto do Comper, em Sobradinho, a terceira faixa vai ajudar muito na fluidez de quem trafega por Sobradinho e Sobradinho II, Planaltina, Arapoanga, Planaltina de Goiás e Formosa.”

Financiada pelo Banco do Brasil, a construção vai desde o entroncamento com a rodovia DF-003 (Epia), passando pelo Balão do Colorado, Sobradinho e termina na Avenida Independência, em Planaltina. Além do asfalto, o governo fará trabalhos de terraplenagem, drenagem e sinalização horizontal e vertical.

A BR-020 é considerada uma das rodovias mais perigosas do Distrito Federal. De acordo com o Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2023, elaborado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), foi a via que registrou mais acidentes e mortes entre novembro de 2021 e outubro de 2022, com 339 acidentes (35,9% do total) e 17 mortes (36,2% do total).

Mais mobilidade

A terceira faixa vem na esteira de outras ações do governo para a área norte do DF. A principal obra de mobilidade do segundo mandato do governador Ibaneis Rocha será o BRT Norte, que vai ligar o Plano Piloto a Planaltina com linhas rápidas de ônibus. A construção está a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e vai demandar investimento de R$ 1,5 bilhão, com repasse do governo federal.

Além disso, o GDF já entregou o Complexo Viário Governador Roriz, que vai desde a região do Torto e Colorado até Sobradinho, e também o Viaduto do Comper, na entrada de Sobradinho.

Passarelas também foram inauguradas na BR-020, uma em frente ao condomínio Nova Colina II, outra em frente ao condomínio Nova Petrópolis e uma terceira ao condomínio Morada dos Nobres. Uma quarta está em fase final de construção, no km 21,5 da rodovia, ao lado do Itiquira Shopping.

Com informações da Agência Brasília