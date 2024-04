A partir da próxima segunda-feira (22), o trânsito da Avenida Hélio Prates sofrerá mudanças para continuidade das obras na região. Os serviços serão executados em um trecho de 450 metros, entre os cruzamentos da Via do Sesi, ou seja, a partir do Posto Pit Stop, e a Avenida Samdu, no Posto Melhor.

Por essa razão, no trecho em obras, apenas a faixa de concreto situada mais à esquerda da via estará liberada para o trânsito.

Quem quiser acessar o comércio da região, deve entrar à direita antes do Posto Pit Stop e seguir pela via situada entre as quadras QI 1 e QI 2. O trecho situado entre o Posto Melhor e a Agropecuária Araguaia poderá ser utilizado na contramão para o acesso às lojas.

A previsão é de que a interdição com desvio de tráfego dure cerca de 45 dias. “Sabemos que obras como esta em andamento na Hélio Prates causam muitos transtornos. Mas, quando concluídas, são essas obras que vão trazer as melhorias que a população do DF tanto almeja”, destaca Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura.

Esta é a segunda fase das obras de requalificação da Avenida Hélio Prates que prevê, entre outros serviços, a implantação de corredor de ônibus em pavimento rígido, a ampliação e a remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias de pedestres; reordenamento e pavimentação de estacionamentos; implantação de ciclovia, paisagismo e mobiliário urbano; e execução de obras no interior do Parque Ecológico do Cortado, com implantação de lagoas de detenção e solução para contenção de erosão junto ao mirante do parque. O investimento previsto supera os R$ 56 milhões.

As informações sãoda Agência Brasília