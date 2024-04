GDF investe mais de R$ 90 milhões para construir terceira faixa e viaduto na BR-020

Aguardada pelos moradores da região Norte do Distrito Federal e Entorno, a construção da terceira faixa de rolamento da BR-020 foi autorizada nesta sexta-feira (19) pelo governador Ibaneis Rocha. No evento, o chefe do Executivo também anunciou um viaduto em Planaltina, entre a BR-020 e a DF-128. Juntas, as duas obras somam mais de R$ 90,4 milhões em investimentos.

A BR-020 é o trajeto diário para cerca de 80 mil motoristas, ligando Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Arapoanga, Planaltina de Goiás e Formosa ao Plano Piloto. Há muitas décadas, os motoristas pedem a construção de uma terceira pista para melhorar o fluxo e, principalmente, dar mais segurança. O viaduto é muito solicitado pela população de Planaltina. Agora, ambos os pedidos serão atendidos.

A rodovia é considerada uma das mais perigosas do DF, o que reforça a necessidade dessas intervenções. Segundo o Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2023, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), a rodovia foi a via que registrou mais acidentes e mortes entre novembro de 2021 e outubro de 2022, sendo 339 acidentes (35,9% do total) e 17 mortes (36,2% do total).

Durante cerimônia em Sobradinho, o governador Ibaneis Rocha destacou a transformação da região norte. “A gente sabe a importância de ter um transporte público e vias de qualidade. Entregamos o Complexo Viário Governador Joaquim Roriz, mais adiante fizemos o Viaduto de Sobradinho. Antigamente tínhamos que sair duas horas antes do evento. As dificuldades existiram a vida toda, só não viu quem não quis. Por isso nós estamos fazendo esses investimentos. Teremos a terceira faixa e também o BRT Norte. Temos um cronograma que se completa para trazer benefícios à população”, disse.

A pavimentação da terceira faixa terá extensão total de 50 km, mas nesta primeira fase serão executados 8,6 km no sentido Sobradinho/ Planaltina e 5,7 km no sentido contrário no trecho entre o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci (viaduto do Comper) e a DF-230. Com a construção, vão ser gerados cerca de 130 empregos. O GDF vai investir parte dos recursos e contará com financiamento do Banco do Brasil, totalizando R$ 24,8 milhões nesta etapa.

Em todo o trajeto, a terceira faixa de rolamento vai passar pelas etapas de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical e ciclovia.

Segundo o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, a terceira faixa de Planaltina vai aumentar a fluidez em 50%. “A região norte não é simplesmente Sobradinho e Planaltina. De chegada e saída para o norte, o nordeste, Brasilinha de Goiás, Formosa. Então, é uma grande região. Fizemos um projeto para criar mais uma faixa de rolamento, indo para Planaltina e voltando para Planaltina, aumentando em 50% a capacidade de fluidez dessa via. Lembrando que essa obra não tem nada a ver com o BRT Norte. O BRT Norte é uma outra obra com faixas exclusivas de ônibus no canteiro central. Aí completa de vez todo esse complexo aqui de obras para a região Norte”, detalha o presidente do DER-DF.

Já o administrador de Sobradinho, Gutemberg Tosatte acredita que a cidade vai evoluir ainda mais com a obra. “Vai diminuir o tempo de quem utiliza o transporte coletivo, o transporte de massa, vai diminuir o risco de acidente. Eu acredito que vai trazer também riqueza para a nossa cidade. Vai escoar, melhorar a safra. Existe Sobradinho antes do Complexo Joaquim Roriz como um todo e Sobradinho depois dele”, opina.

Viaduto em Planaltina

A licitação do viaduto na entrada de Planaltina foi publicada na segunda-feira (15). A obra será construída no km 22,6 da BR-020, no entroncamento com a DF-128, e terá recursos na ordem de R$ 65,6 milhões.

A estrutura vai melhorar a trafegabilidade de 90 mil motoristas que circulam todos os dias pelas regiões de Planaltina, Núcleo Rural Monjolo, Mestre D’Armas e Saída Norte do DF.

“São pessoas que vão ter mais oportunidade de estar perto da família, momentos mais íntimos com a sua família, porque vai gastar menos tempo de ida e volta para o Plano Piloto, menos tempo para ir trabalhar, menos tempo para poder se deslocar”, acrescenta o administrador de Planaltina, Wesley Fonseca.

Região norte bem-cuidada

Nos últimos anos, o GDF tem feito intervenções ao longo da rodovia para melhorar a mobilidade, reduzir acidentes e tornar os acessos e trajetos de pedestres e carros mais eficientes.

Foram construídos um viaduto na entrada de Sobradinho, quatro passarelas (condomínio Nova Colina II, condomínio Nova Petrópolis, condomínio Morada dos Nobres e Posto Itiquira) e um retorno em Sobradinho em frente a um atacadão. Outras obras foram a pavimentação do acesso entre o Residencial DVO e a rodovia, e um novo acesso para Planaltina, da BR-020 até a Quadra 7 do Setor Residencial Norte (Jardim Roriz).



A terceira faixa é mais uma ação do governo para a mobilidade da região Norte. A principal obra nesta área do segundo mandato do governador Ibaneis Rocha será o BRT Norte, que vai ligar o Plano Piloto até Planaltina com linhas rápidas de ônibus. De responsabilidade do DER-DF, ela vai demandar investimento de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, contando com repasse do governo federal.

Sobre o BRT Norte, o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, adiantou que está em fase de projeto e parte do recurso está garantido. “Em breve nós teremos o nosso BRT. Os projetos estão aprovados, os nossos projetos estão prontos, já temos R$ 151 milhões de recursos depositados para fazer 13 estações até o Terminal da Asa Norte, que também será construído. Esse é um governo que realiza, que lança, que conclui, que executa e que mostra aquilo que foi um abandono durante tanto tempo de investimento em infraestrutura”, explica o secretário.

Além disso, o GDF já entregou o Complexo Viário Governador Roriz, que vai desde a região do Torto, Colorado até Sobradinho, e também o Viaduto Padre Jonas Vettoraci (viaduto do Comper), na entrada de Sobradinho, além das passarelas já mencionadas.

Informações são da Agência Brasília