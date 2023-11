Inscrições para a EJA se encerram no domingo (12)

Disponível em 95 unidades de ensino do DF, Educação de Jovens e Adultos oferece oportunidades para quem deseja voltar a estudar e concluir o ensino fundamental ou médio

O prazo final de inscrições para o primeiro semestre de 2024 da Educação de Jovens e Adultos (EJA) está se aproximando. Pessoas interessadas em retomar os estudos por meio dessa modalidade têm até o próximo domingo (12) para se inscrever, no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE) ou pelo telefone 156, opção 2.

A EJA é uma alternativa de ensino voltada para jovens, adultos e idosos que, por algum motivo, não puderam concluir a educação básica – ensino fundamental e médio – ou nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma sala de aula. “É mais uma oportunidade de proporcionar acesso à educação para essas pessoas”, enfatiza a diretora de Educação de Jovens e Adultos da SEE, Lilian Sena.

A oferta de escolarização, lembra ela, é descentralizada, com 95 unidades escolares ministrando as aulas distribuídas em 14 coordenações regionais de ensino. “A Secretaria de Educação está empenhada em utilizar diferentes estratégias para garantir o acesso e, além disso, a permanência desses estudantes na EJA”, afirma a gestora. O foco, ressalta, é a aprendizagem..

Segmentos e divulgação

A EJA é dividida em três segmentos, sendo os dois primeiros destinados a pessoas maiores de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental. O terceiro segmento, por sua vez, é destinado aos estudantes maiores de 18 anos que não finalizaram o ensino médio.

Haverá a oferta de EJA a distância para estudantes de todos esses segmentos. Para se inscrever, basta comparecer ao Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep).

A divulgação dos resultados das inscrições está prevista para 28 de dezembro, a partir das 18h, no site da SEE. O início do semestre letivo será em 19 de fevereiro de 2024.

Matrículas

Os selecionados terão entre 3 e 10 de janeiro para efetivar a matrícula na EJA, que deverá ser feita presencialmente na secretaria das respectivas unidades que oferecem o curso. Aqueles que não comparecerem no prazo estipulado para a matrícula perderão a vaga e estarão sujeitos à disponibilidade de postos remanescentes, que serão ofertados a partir do primeiro dia de aula, diretamente na secretaria das unidades escolares.

Confira, abaixo, os documentos necessários para o dia da matrícula:

→ Identidade (RG)

→ Cadastro de Pessoa Física (CPF)

→ Comprovante de residência

→ Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou histórico escolar

→ Duas fotos 3 X 4

Para estudantes menores de idade, será preciso apresentar também o RG e o CPF da pessoa responsável.

Com informações da Agência Brasília