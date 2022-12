PMDF apreende seis armas em cinco horas

As ocorrências foram em Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas e Samambaia

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu seis armas de fogo entre as 20h30 desta quinta-feira (15) e 1h de sexta-feira (16). As ocorrências foram em Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas e Samambaia.



Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam duas armas de fogo na QNN 23 de Ceilândia, às 20h30 desta quinta-feira. Dois revólveres um calibre 38 e outro calibre 32 foram encontrados no assoalho do carro que estavam os dois suspeitos. Eles foram encaminhados para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante



Uma hora depois em Planaltina, policiais militares do 14ºBatalhão foram averiguar uma denúncia de cárcere privado e encontraram na residência localizada no Mestre D’Armas dois revólveres calibre 32. Um homem assumiu a propriedade das armas e foi conduzido para a 16ª DP. Apesar de não ter se confirmado o cárcere privado, ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.



Outro revólver calibre 32 foi apreendido em um bar no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas. Policiais do 27º Batalhão abordaram dois homens e um deles portava a arma de fogo com a numeração suprimida. O flagrante foi registrado na 20ª DP.



Na madrugada desta sexta-feira (16), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) abordaram três homens numa distribuidora de bebidas e apreendeu com um deles uma pistola 9mm, com treze munições intactas, e papelotes de cocaína, maconha e crack. A ocorrência foi registrada na 26ª DP.