Homem é preso em Santa Maria após atear fogo na casa da ex-esposa

Nesta quinta-feira(15) um homem foi preso após atear fogo em casa da ex-esposa, ele estava na casa juntamente com mulher e com cinco filhos

Nesta quinta-feira(15), um homem foi preso após atear fogo em casa da ex-esposa, ele estava na casa juntamente com mulher e com cinco filhos. A Polícia Militar do 26º Batalhão atendeu a ocorrência que aconteceu na QR 207 de Santa Maria, por volta das 18h.

De acordo com a Polícia Militar o autor cortou a mangueira do botijão de gás que estava na cozinha e ateou fogo na casa. O homem foi detido e conduzido para a 20ª DP, onde foi autuado por ameaça e incêndio. A mulher e as crianças passam bem e sem nenhum ferimento.