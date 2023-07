Socioeducandos participam de primeiro Torneio de Futsal da Semiliberdade

A competição envolveu 30 jogadores, entre adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de semiliberdade e servidores

Adolescentes de cinco unidades masculinas de semiliberdade participaram nesta semana do primeiro Torneio de Futsal da semiliberdade. A competição, que é uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), começou na última terça-feira (18) e tem a final marcada para esta sexta (21).

Organizada pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (Subsis), da Sejus, a competição envolveu 30 jogadores, entre adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de semiliberdade e servidores que atuam nessas unidades.

A ação faz parte do calendário de atividades desenvolvidas no recesso escolar com os socioeducandos. Os demais jogos da competição ocorreram na quadra da Gerência de Semiliberdade de Taguatinga I.

“O acesso ao esporte para os socieducandos é uma prática importante para a ressocialização. Atividades dessa natureza proporcionam maior integração entre as unidades, acesso ao esporte, cultura e lazer. Além disso, auxiliam na promoção de momentos de reflexão para novos caminhos que poderão ser conquistados no futuro”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Essa é a primeira edição do Torneio de Futsal da Semiliberdade, que possui cinco times na disputa. Os vencedores da competição receberão troféus e medalhas.

As informações são da Agência Brasília