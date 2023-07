Hospital de Planaltina capacita cerca de 300 servidores em urgência e emergência

Formação atualiza profissionais sobre novas técnicas de manejo na assistência hospitalar e diagnósticos da triagem

“Quanto mais a gente aprende, melhor recebemos nossos pacientes e oferecemos um tratamento mais adequado.” É assim que a técnica de enfermagem do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) Etelvina Almeida descreve os resultados da capacitação em urgência e emergência na assistência hospitalar ofertado no local em parceria com o Centro de Educação Profissional de Planaltina (CEP). Quase 300 servidores da unidade hospitalar já concluíram a formação, sendo 18 turmas e 144 alunos no primeiro semestre de 2023.

Etelvina trabalha no centro cirúrgico do HRPl e durante uma semana participou do curso. Foram abordados temas como crise convulsiva, parada cardiorrespiratória, emergências glicêmicas, dispositivos de oxigenoterapia e broncoaspiração.

A chefe do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da Região Norte, Fabiane Bontempo, explica que o objetivo é promover atualização sobre novas técnicas de manejo nas urgências e emergências, nas relações interpessoais, na identificação de sintomas e nos diagnósticos da triagem. “É importante capacitar nossos profissionais para que eles sempre saibam agir em situações de risco. Eles também se sentem mais valorizados e isso aumenta a produtividade e a qualidade do serviço prestado à comunidade”, destaca.

O trabalho em parceria com profissionais da educação foi idealizado pela servidora do Neps Planaltina Marcilene Gebrim. “Profissionais capacitados são mais seguros, ágeis, motivados e utilizam os insumos de forma mais consciente. Essas capacitações geram muitos resultados positivos, principalmente no atendimento aos usuários do SUS, que são nossa prioridade.”

Integração

Além da qualificação, o curso teve o intuito de aumentar a integração entre os profissionais do hospital. “Tivemos melhoria efetiva na assistência e impactou, definitivamente, a relação interpessoal entre as equipes”, avalia o gerente de enfermagem do HRPl, João Maurício.

O trabalho integrado é constatado pelos participantes da formação. “Por meio do curso, a gente entende melhor o que acontece em outros setores, e isso serve de experiência para o setor onde trabalhamos. Partilhamos as vivências e nos aprimoramos”, ratifica a técnica de enfermagem Janaína dos Santos.

Parceria

A formação é fruto de cooperação firmada entre o Neps da Região Norte e o Centro de Educação Profissional de Planaltina (CEP). Em 2022, a parceria capacitou outros 149 profissionais, entre servidores do HRPl e técnicos de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Planaltina. Em 2023, já foram realizadas mais 18 turmas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A professora do curso, Allana Resende, explica a metodologia é ativa e dinâmica. “Há oficinas, simulações e discussões teóricas, em que os alunos também trazem contribuições”, explica.

Novas capacitações

As formações de urgência e emergência seguirão no segundo semestre, com planos de englobar os enfermeiros de Planaltina e Sobradinho. “Queremos ser piloto nesses projetos, para que outras regiões possam se inspirar e nos usar como modelo”, adianta a chefe do Núcleo, Fabiane Bontempo.

Para solicitar cursos e formações, o chefe da unidade deve entrar em contato com o Neps da Região Norte, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ou do e-mail [email protected], e sugerir as formações que julguem necessárias para a equipe de trabalho.