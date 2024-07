Traficante é preso em uma casa de festas no Sol Nascente

Na noite de terça-feira (2), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Choque (BPCHOQUE), realizou a prisão de um traficante durante patrulhamento na região do Sol Nascente. O indivíduo foi detido em uma casa de festas.



Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma significativa quantidade de material ilícito, incluindo:

Várias porções de maconha

Tablete fracionado de cocaína

Papelotes para fracionamento da droga

Caderno de anotações do tráfico

Balança de precisão

R$ 1.500,00 em dinheiro



O detido já era alvo de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, reforçando sua ligação com atividades ilícitas.