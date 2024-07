PMDF prende homem com cerca de 20 kg de cocaína no Recanto das Emas

Na tarde desta terça-feira (2), por volta das 16h30, policiais militares do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) detiveram um foragido da Justiça no Recanto das Emas, Distrito Federal. A operação foi realizada com o suporte das equipes do Gtop 28 (Grupo Tático Operacional), resultando na apreensão de uma significativa quantidade de drogas.



Os policiais receberam informações de que o suspeito estava escondido em uma casa de festas na região. Após averiguação, o homem foi localizado e detido. Com ele, foram encontrados cerca de 20 kg de cocaína, além de equipamentos utilizados para fracionar e distribuir a droga.



O detido, um homem de 29 anos, já possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele foi novamente preso e conduzido à 27ª Delegacia de Polícia, onde ficará à disposição da Justiça.