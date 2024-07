Brasília é a capital com a melhor qualidade de vida do país, diz levantamento

Um levantamento feito utilizando o Índice de Progresso Social (IPS), uma metodologia internacional que calcula o bem-estar da população mostrou que Brasília é o melhor lugar para se viver entre todas as capital do país.

O IPS Brasil selecionou mais de 300 indicadores até chegar a 52, entre órgãos oficiais e de institutos de pesquisa, como o DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel CadÚnico e Mapbiomas.

Com índice de 71,25, Brasília foi indicada como a capital com a melhor qualidade de vida seguida por Goiânia, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba. Brasília também aparece como o segundo melhor munícipio, atrás apenas de Gavião Peixoto-SP.

Segundo especialistas, a capital do Brasil se destaca por ter uma rede de serviços e infraestrutura muito boa, além da renda per capita diferenciada em comparação com as outras capitais.

No top 5 de estados com melhor qualidade de vida estão São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Goiás.

Os dois piores munícipios estão em Roraima, em Uiramutã e Alto Alegre. O Pará também aparece na estatística negativa com Trairão, Bannach e Jacaeranga.