Suspeito de matar bombeiro do DF durante assalto a uma agência dos Correios é preso

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF), com o apoio da Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar de Goiás, prendeu um foragido da Justiça Federal do Distrito Federal nesta terça-feira (2). O indivíduo estava sendo procurado por envolvimento em um latrocínio que vitimou um bombeiro militar do DF.



O crime ocorreu em 2015 durante um assalto a uma agência dos Correios em Taguatinga/DF. O suspeito, que estava em Águas Lindas de Goiás/GO, foi localizado e detido, sendo posteriormente conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no DF.



A operação foi realizada pela FICCO/DF, uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, SENAPPEN, PPDF, PMDF, PCDF e PRF.