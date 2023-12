Traficante é preso com 108 tabletes de maconha

O homem realizava o trajeto entre Santo Antônio do Descoberto e passava por Santa Maria quando foi abordado. Além dos entorpecentes, o carro utilizado e dois celulares foram apreendidos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), prendeu, na última quinta-feira (07), um homem acusado de tráfico de drogas na DF-001, em Santa Maria. Com ele, foram encontrados 108 tabletes de maconha.

Segundo a corporação, a ação foi resultado do compartilhamento de informações entre as forças para interceptar o transporte das drogas entre Santo Antônio do Descoberto (GO) e diversas regiões administrativas do DF.

O homem realizava o trajeto entre Santo Antônio do Descoberto e passava por Santa Maria quando foi abordado. Além dos entorpecentes, o carro utilizado e dois celulares foram apreendidos.