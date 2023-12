Ônibus bate em poste de energia e motorista fica ferido

A equipe acionou a Neoenergia para desligar a rede elétrica e orientou ao passageiro para permanecer dentro do ônibus

Um ônibus colidiu, no início da tarde desta terça-feira (12), e derrubou um poste de energia em Samambaia. Com o impacto, os fios de alta-tensão se soltaram.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local e verificar a situação, a equipe acionou a Neoenergia para desligar a rede elétrica e orientou ao passageiro para permanecer dentro do ônibus.

Após o desligamento, o único passageiro e o motorista foram atendidos pelos socorristas. O segundo precisou ser encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) por causa de um corte na cabeça.