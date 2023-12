Rua de Lazer do Guará encerra 2023 com público recorde

POST PATROCINADO

O evento do último domingo (10) contou com o apoio de sete órgãos do GDF e ofereceu diversas opções culturais para a comunidade

Mais de duas mil pessoas participaram, no domingo (10), da edição especial de Natal da Rua de Lazer do Guará. A chegada do Papai Noel em trenó, o helicóptero do Detran-DF e o refresco do “mangueiraço” do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estiveram entre as principais atrações. Apresentações culturais, brinquedos infláveis, distribuição de brindes, exposição de artesanato e muitas opções gastronômicas foram outros destaques do evento.

A Rua de Lazer ocupou o trecho entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, área onde o trânsito foi fechado das 6h às 16h. O evento, mensal, é organizado pela Administração Regional do Guará, em parceria com uma comissão de moradores formada por produtores culturais, jornalistas, empreendedores e líderes comunitários. A próxima edição está prevista para 28 de janeiro de 2024.

Como um parque urbano temporário, a Rua de Lazer do Guará é uma ação para incentivar as pessoas a sair de casa, passear com pets, ter acesso a serviços de artesanatos e assistir a apresentações culturais. Atividades esportivas e o famoso Trenzinho de Ferro também integram as opções de diversão.

A Rua de Lazer do Guará conta com o apoio da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), Zoológico de Brasília, Polícia Militar do DF (PMDF), Serviço de Limpeza Urbano (SLU), Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e Departamento de Trânsito (Detran-DF).

“Encerramos com chave de ouro as edições deste ano”, avalia o administrador do Guará, Artur Nogueira. “Mês a mês, pudemos ver o aumento do público e a retomada da Rua de Lazer com força total. Nosso agradecimento especial a todos os diversos órgãos do GDF pela colaboração para mais um evento de sucesso.”

*Com informações da Administração do Guará