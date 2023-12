Tradição brasiliense: Serenata de Natal passa pelas Asas Norte e Sul

Quem já teve o prazer de ver este coro de perto vai poder matar a saudade do calor das apresentações em 2023

O Serenata de Natal, o coral mais tradicional do Distrito Federal, começa suas apresentações neste fim de semana, a partir das 18h. Na próxima semana, na segunda, quarta, quinta e sexta-feira, as apresentações acontecerão a parti das 19h. O grupo é composto por mais de 300 vozes – de iniciantes inexperientes até músicos formados da cidade – que passarão tocando sininhos em quadras de sul a norte do centro de Brasília, firmando a tradição que se estende desde 1981.

Quem já teve o prazer de ver este coro de perto vai poder matar a saudade do calor das apresentações em 2023. Serão cantadas músicas clássicas como “Noite Feliz” e “Boas Festas”, além de arranjos autorais de coralistas e até canções modernas, como “Na Noite em que Nasceu” e “Canto dos Sinos”. O repertório deste ano também conta com músicas imperdíveis em latim e inglês.

O coral é acessível a pessoas surdas e com baixa audição, com uma equipe de voluntários especializada que irão traduzir as letras para a Língua Brasileira de Sinais, uma modalidade gestual-visual onde é possível se comunicar através de gestos e expressões faciais.

A Serenata de Natal

Anualmente, cerca de 400 pessoas se inscrevem e, sem custo ou mensalidade, começam a ensaiar na Universidade de Brasília (UnB) – uma das primeiras instituições apoiadoras do coral e espaço central destinado aos ensaios. Para a inscrição, gênero, classe e idade são irrelevantes, assim como a experiência musical – basta ter a vontade de cantar, ajudar e levar a magia natalina para Brasília.

Totalmente voluntário, o grupo se caracteriza como uma instituição não governamental sem fins lucrativos pois, além das cantorias, a Serenata de Natal movimenta inúmeras doações de alimentos, roupas e materiais de higiene para instituições de caridade – que também são visitadas para levar música e carinho. O coral já visitou os principais hospitais públicos de Brasília, além de instituições localizadas em Taguatinga, Sobradinho, Riacho Fundo, Guará e mais.

Agenda completa:

16/12 (sábado, a partir das 18h):

Catedral, SQS 307 SQS 105, SQS 304, SQS 203 e SQN 405

17/12 (domingo, a partir das 18h):

SQN 205, SHCGN 704, SQN 314, SQN 415 e SQN 208

18/12 (segunda, a partir das 19h):

SQS 207, SQS 106, SQS 114 e SQS 305

20/12 (quarta, a partir das 19h):

Estacionamento da ARUC, AOS 04, SQSW 306 e SQSW 302

21/12 (quinta, a partir das 19h):

Rodoviária do Plano Piloto, SQS 306, SQS 405 e SQS 402

22/12 (sexta, a partir das 19h):

SQN 305, SQN 315, SQN 112, SQN 209 e SQN 404

Previsão de 1 hora por apresentação (deslocamento + cantoria).