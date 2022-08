Sejus e o CODETRAE: Documento norteador sobre acolhimento às vítimas de Trabalho Escravo no Distrito Federal

O FLUVE objetiva promover atendimento especializado e sistematizado às vítimas de trabalho escravo por meio da atuação integrada

A Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus), divulgou no Diário Oficial do DF a Portaria nº 819, de 22 de agosto de 2022, que trata sobre o Fluxo Distrital de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo (FLUVE).

O documento foi produzido e aprovado pelo Comitê Distrital de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo (CODETRAE) e é estruturado em três estágios de atuação: Sendo Denúncia ao Planejamento, Resgate e Pós-Resgate da vítima.

O FLUVE objetiva promover atendimento especializado e sistematizado às vítimas de trabalho escravo por meio da atuação integrada e organizada da rede de proteção distrital.

“Com o aumento dos casos de trabalho escravo no Distrito Federal, notou-se que as instituições precisam cada vez mais estarem munidas de referencial técnico para garantir o atendimento correto e devido aos resgatados, de forma a assegurar que nenhum trabalhador sinta desamparo ou abandono por parte do Estado”, explica o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

O resgate às vítimas de trabalho escravo não compreende apenas as ações de fiscalização, mas principalmente os cuidados pós- resgate, etapa primordial para a garantia de dignidade às vítimas do crime. Para tanto, foi criado o Grupo de Trabalho que se debruçou sobre a construção do Fluxo Distrital de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo (FLUVE), que visa garantir maior direcionamento aos órgãos distritais no que tange a temática,

Para o subsecretário de Direitos Humanos da Sejus, Diego Moreno, realizada a publicação e considerando que o governo do DF já atende às normativas do Fluxo Nacional (já aderido pelo CODETRAE), seguimos na missão de implementá-lo à realidade do Distrito Federal. “ CODETRAE funcionará como instância de monitoramento dos casos e, transversalmente, terá condições de aumentar sua efetividade no acompanhamento das denúncias,” complementa.

O CODETRAE foi instituído pelo Decreto nº 39.719, de 19 de março de 2019 e possui como finalidade propor mecanismos para a prevenção e erradicação do trabalho escravo. Além disso, a Coordenação Executiva do Comitê está a cargo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, por meio da área responsável pela elaboração da Política dos Direitos Humanos, responsável por prestar apoio administrativo e operacional para o funcionamento do Colegiado.

• Clique Aqui para acessar o Glossário de Trabalho escravo e tráfico de pessoas – https://bit.ly/3Cu3ViG

• Clique AQUI para acessar a Portaria nº 819, de 22 de agosto de 2022 – https://bit.ly/3QSoJEH