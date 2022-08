PMDF prende adolescente com maconha

Porções do que parecia ser maconha foram encontradas nas roupas íntimas do jovem, que foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente

Na noite de ontem (25), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do 14] Batalhão de Sobradinho faziam uma patrulha na Quadra 3 D do Arapoanga quando avistaram um adolescente correr ao perceber a presença dos policiais. Os agentes da PMDF o acompanharam e realizaram a abordagem. Nisso, encontraram uma substância esverdeada parecida com maconha, que foi apreendida pelos militares. Porções da substância foram encontradas nas roupas íntimas do jovem, que foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi autuado. Segundo a lei 11.343/2006, o ato de adquirir, guardar, transportar ou cultivar drogas, mesmo que para consumo pessoal, é considerados crime.