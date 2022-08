‘Sejus Mais Perto do Cidadão’: Planaltina receberá diversos serviços e atendimentos neste sábado (27)

Dentre os serviços oferecidos por órgãos parceiros estão o agendamento para a emissão de RG, 1ª e 2ª via, além de outros serviços

A Secretaria de Justiça e Cidadania vai realizar, neste sábado (27), em Planaltina, o ‘Sejus Mais Perto do Cidadão’, programa que oferta serviços e atendimentos gratuitos à população. Esta edição será realizada próxima à Administração Regional da Cidade e contará com as carretas do Na Hora e Defensoria pública do DF, de 9h às 13h.

Dentre os serviços oferecidos por órgãos parceiros estão o agendamento para a emissão de RG, 1ª e 2ª via, com a PCDF, além dos serviços ofertados pelo Detran, INSS, Secretária de Economia, Receita Federal e Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), com atendimentos do CRAS.

Está edição está recheada de coisas boas, dentre os serviços gratuitos estão: corte de cabelo para qualquer idade, teste de Covid. Haverá Atendimento Psicossocial pelos psicólogos da Subav/ Sejus. A criançada também terá diversão garantida com brinquedoteca e pedal kart.

Foto: Divulgação

Além disso, a população de Planaltina vai poder aproveitar uma excelente feira, com artigos de arte, elaborados pelas reeducandas do projeto de ressocialização Funap, com peças exclusivas de caminhas Pet, bolsa de mercado biodegradável (lançamento), jogo de tapetes, banquinhos, entre outros. Também haverá artigos produzidos por mulheres do Projeto Banco de Talentos da Sejus.

Vale destacar que, por meio do Projeto Banco de Talentos da Sejus, mulheres atendidas pelo Programa Pró-Vítima têm a oportunidade de participar de cursos de formação, capacitação profissional, oficinas de empreendedorismo, assessoria sobre mercado de trabalho, além de participar de feiras para a comercialização de seus produtos e serviços.

O Programa Pró-Vítima presta assistência social e psicológica às vítimas de violência, proporcionando a valorização da pessoa vitimada e contribuindo para o desenvolvimento social na sociedade e, atenderá gratuitamente neste sábado.

Serviço

“Sejus Mais Perto do Cidadão”- Atendimentos gratuitos para a população de Planaltina

Local : Ao lado da Administração Regional de Planaltina

Data : 27 de agosto (Sábado)

Horário: Das 9h às 13h