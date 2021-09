Trabalhadores de áreas rurais recebem ação especial de saúde

Devido à pandemia, os atendimentos foram divididos em dois dias. O primeiro foi na terça-feira (28), na comunidade São José

O Dia Especial de Saúde do Trabalhador Rural desta semana, realizado pela Emater-DF em parceria com a Secretaria de Saúde, está ocorrendo na região do Núcleo Rural Rio Preto, em Planaltina (DF).

Devido à pandemia, os atendimentos foram divididos em dois dias. O primeiro foi na terça-feira (28), na comunidade São José, e o segundo será nesta quinta (30), no Rio Preto. No total, cerca de 30 moradores e produtores rurais devem receber assistência.

Entre as atividades programadas estão conversas sobre cuidados no uso de agrotóxicos, coleta para exames de sangue e vacina contra a gripe.

O objetivo é cuidar da saúde dos trabalhadores rurais que estão expostos diariamente a produtos químicos que requerem cuidados especiais.

Com a coleta de sangue, os produtores vão conseguir fazer exames como hemograma completo, função hepática (TGO e TGP), função renal (ureia e creatinina) e colinesterase.

Este último possibilita a análise do grau de exposição a produtos tóxicos, como pesticidas, inseticidas, herbicidas ou adubos. O exame é indicado a agricultores que estão em contato constante com estes tipos de produtos agrícolas.

Após essa fase de coleta e análise, quando os exames ficarem prontos, o escritório marca uma nova ação para a entrega dos resultados para os agricultores. Em caso de alterações, o agricultor é encaminhado às unidades de saúde, onde será acompanhado e recebe o tratamento.

Informação

Para a extensionista rural Regina Lima, o principal mérito do dia de saúde é levar informação ao meio rural. “O esclarecimento é muito importante porque, às vezes, o agricultor passa a vida toda tendo sintomas de contaminação e nunca passa pela cabeça dele que pode ser intoxicação por agrotóxico”, exemplifica.

Além dos cuidados sobre como manejar os defensivos e adubos químicos para evitar problemas de saúde, os agricultores também recebem orientações sobre legislação referente a descarte de embalagens. O extensionista Severino Fernandes de Castro lembra que este tipo de recipiente não pode ser descartado no lixo comum.

“É necessário fazer o que chamados de tríplice lavagem e armazenar com cuidado para que depois a embalagem seja recolhida e receba o destino adequado. Pode ser incinerada ou reaproveitada, depende do produto contido nela. Nessas atividades do dia de saúde sempre fazemos uma palestra explicando sobre isso, porque além da questão da saúde do agricultor tem também o meio ambiente”, lembra.

Outras comunidades

Na semana passada, o Dia da Saúde foi realizado no Núcleo Rural da Vargem Bonita. Em outubro haverá três encontros, dois no Paranoá e um no Gama. Em novembro, será apenas um, no Núcleo Rural Alexandre de Gusmão.

