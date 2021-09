BRB amplia horário de funcionamento para entregar o Cartão Gás

Até 15 de outubro, as agências vão trabalhar em horário estendido, das 8h às 16h

O BRB vai ampliar o horário de funcionamento de 38 agências que, a partir desta quarta-feira (29), farão a entrega do Cartão Gás. Até 15 de outubro, as agências vão funcionar em horário estendido, das 8h às 16h.

A entrega será feita de forma gradativa. Antes de ir à agência bancária, o beneficiário do programa precisa acessar o portal gdfsocial.brb.com.br. Lá, será possível consultar a data e o local da retirada do seu cartão.

Para realizar a retirada do documento, os 69.998 beneficiários contemplados pelo programa devem ir à agência portando documento de identificação oficial com foto.

O desbloqueio do benefício pode ser feito no BRB, por meio da central de atendimento, pelo telefone 3029-8440 ou ainda pelo aplicativo BRB Social. Por meio do app, disponível nas lojas virtuais, também é possível acompanhar o saldo.

Lançado em 10 de agosto, o Cartão Gás concede auxílio financeiro em parcelas bimestrais no valor de R$ 100. A verba deve ser utilizada exclusivamente para a aquisição de botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo. A utilização dos cartões é restrita aos estabelecimentos credenciados junto à Secretaria de Economia.

Confira as 38 agências que farão a distribuição do Cartão Gás até 15 de outubro:

Taguatinga Norte

Brazlândia

Ceilândia

Central

Ceilândia Norte

Conjunto Nacional

Taguatinga Sul

Samambaia

Candangolândia

Paranoá

Lago Norte

Santa Maria

Sudoeste

Águas Claras

Hélio Prates

EPNB

P Sul

Vila Buritis

Jardim Botânico

Sobradinho II

JK

Taguatinga

Gama

Bandeirante

SIA

Sobradinho

Planaltina

São Sebastião

Ceilândia Sul

Lago Sul

Alfa (Gama)

Recanto das Emas

Riacho Fundo

Samambaia Sul

SES/Hospital de Brazlândia

Vicente Pires

Estrutural

