Trabalhador fica preso em antena de telefonia

Na tarde desta quinta-feira (13), um trabalhador ficou preso em uma antena repetidora de telefonia na Quadra 5, conjunto 4 do Parkway .

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, identificado como Wendel, de 32 anos, realizava a manutenção preventiva na torre, quando passou mal e precisou ser socorrido. A torre tem cerca de 30 metro de altura.

Inicialmente, os militares tentaram utilizar uma viatura tipo escada Magirus, porém, devido a proximidade com a rede elétrica, ela não pôde ser utilizada.

Dessa forma, foi necessário que uma equipe subisse para realizar o resgate do homem. Veja o vídeo do momento do resgate: