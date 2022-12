TJDFT empossa 226 novos servidores

“É com grande alegria que hoje damos posse para 226 novos servidores”, declarou o 1º Vice-Presidente, Desembargador Angelo Passareli, na solenidade desta segunda-feira, 5/12

“É com grande alegria que hoje damos posse para 226 novos servidores”, declarou o 1º Vice-Presidente, Desembargador Angelo Passareli, na solenidade desta segunda-feira, 5/12. A cerimônia de posse aconteceu de forma virtual devido ao aumento de casos de Covid no Distrito Federal. Todos puderam acompanhar o evento pelo Canal do TJDFT no YouTube.

O 1º Vice-Presidente parabenizou os novos servidores pelo sucesso no concorrido concurso público que teve mais de 132 mil inscritos. “Contamos com cada um dos colaboradores para somar a força de trabalho existente e continuar prestando uma atuação de excelência que culminou nos últimos 4 anos consecutivos com o Prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante, o maior da categoria”, afirmou o Desembargador Passareli. Frisou, ainda, que “somos tetra diamantes e podemos ser muito mais com a atuação de qualidade que se espera”.

O magistrado ressaltou sobre a missão, a visão e os valores do Tribunal. Sobre as diversas unidades da instituição, informou que “todas as unidades são importantes e se comunicam formando uma grande engrenagem que só se movimenta bem com a sinergia de todos”. E encerrou dizendo: “sintam-se acolhidos nessa nova casa! Desejo muita sabedoria na realização dos seus trabalhos, grande realizações e sucesso profissional que certamente serão consequência de suas dedicadas atuações (…)”.

CERIMÔNIA DE POSSE DE NOVOS SERVIDORES – PRESIDENTE DO TJDFTO Presidente do Tribunal, Desembargador Cruz Macedo, ressaltou a grande satisfação em participar desse momento: “sintam-se parte integrante do nosso Tribunal”. Em sua fala, lamentou não poder recebê-los presencialmente, garantiu boas condições de trabalho e demonstrou a responsabilidade de exercer um cargo público: “servir ao público é a grande tarefa de vocês a partir desse momento”.

Sobre as conquistas alcançadas pelo TJDFT, o Presidente do TJDFT reforçou o título de tetra e declarou o lema da administração “excelência como hábito”. Para isso, é necessário dedicação, capacitação e comportamento: “o desfio de vocês continua grande! (…) prestar suas atribuições para, no mínimo, manter o patamar de excelência conquistado até aqui. (…) Estou certo que estão preparados”.

CERIMÔNIA DE POSSE DE NOVOS SERVIDORESO Desembargador Cruz Macedo agradeceu o empenho de todos os servidores e os magistrados que organizaram o concurso público. “Desde 2015 não realizávamos concurso e graças à dedicação e ao trabalho da equipe do Tribunal vocês tomam posse hoje!” Por fim, concluiu que “a partir de agora, vocês fazem parte do melhor Tribunal do nosso país. Sejam bem-vindos”.

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal, Carmen Lemes, fez a leitura dos nomes dos empossados. O 1º Vice-Presidente, Desembargador Ângelo Passareli, assinou o termo de posse virtualmente e declarou a posse oficial. Após esses atos, o Presidente do TJDFT, Desmbargador Cruz Macedo, pediu palmas virtuais para os novos servidores.

CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORESAo final, os empossados receberam os parabéns e as boas-vindas do Desembargador Sérgio Rocha, 2º Vice-Presidente do TJDFT; do Desembargador J. J. Costa Carvalho, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e dos Desembargadores Gislene Pinheiro e Sandoval de Oliveira.

Prestigiaram também a cerimônia de posse Luis Martius Júnior e Caio Brucoli, Juízes Auxiliares da Presidência do TJDFT; Clarissa Masili, Juíza Auxiliar da Corregedoria do TJDFT; Celso Neto, Secretário-Geral; e Julião Ambrósio de Aquino, Secretário Especial da Presidência.

Com informações do TJDFT