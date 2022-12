Sullivan: em reunião, Lula foi convidado em nome de Biden a visitar Washington

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado, em nome do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a visitar Washington

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado, em nome do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a visitar Washington, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Casa Branca. No texto, o governo americano traz informações sobre a viagem do assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, nesta segunda-feira a Brasília.

A Casa Branca relata que Sullivan se encontrou com Lula e membros da equipe de transição. Ele parabenizou o presidente eleito pela vitória eleitoral e “discutiu a importância de manter canais abertos de comunicação entre os dois países na transição”. Foi discutido como EUA e Brasil podem continuar a trabalhar juntos para lidar com “desafios comuns, entre eles o combate à mudança climática, salvaguardar a segurança alimentar, promover a inclusão, a democracia, a paz internacional e a estabilidade, além de gerenciar a migração regional”, diz a nota

Sullivan também se reuniu com representantes graduados do governo do Brasil, segundo o texto. Ele esteve acompanhado de graduados nomes do Conselho de Segurança Nacional e do Departamento do Estado nesta viagem, informa o comunicado. O assessor se reuniu com o almirante Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos, para “demonstrar seu apreço pelo progresso na relação EUA-Brasil e reforçar a natureza estratégica de longo prazo” da parceria bilateral.

Estadão Conteúdo