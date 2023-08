PCDF desencadeia ação contra extorsão online

Segundo as apurações, o grupo criminoso se utilizava de aplicativos de e relacionamento redes sociais direcionados ao público LGBTQ+ para estabelecer contato com as vítimas

A Divisão de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou na manhã a "Operação Madrigueira II", que visava cumprir três Mandados de Prisão Temporária e três Mandados de Busca e Apreensão emitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Os mandados foram executados na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, relacionados a indivíduos acusados de crimes de extorsão pela internet, visando vítimas residentes no Distrito Federal. A operação foi conduzida em colaboração com a Delegacia Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) da Polícia Civil de Goiás.

A investigação teve início em março de 2023, após a identificação de diversas ocorrências de extorsão pela internet, registradas tanto na DRCC quanto em outras unidades da PCDF, todas relacionadas ao mesmo padrão de crime. Segundo as apurações, o grupo criminoso se utilizava de aplicativos de relacionamento e redes sociais direcionados ao público LGBTQ+ para estabelecer contato com as vítimas. Após obterem imagens íntimas, os acusados exigiam pagamentos em torno de R$ 20.000,00, efetuados via PIX para contas bancárias sob seu controle. A ameaça de exposição das imagens era o mote utilizado para extorquir as vítimas. A ação de cumprimento dos mandados resultou na apreensão de quatro celulares, cinco HDs, um pendrive, uma máquina de cartão e uma variedade de cartões SIM, instrumentos presumivelmente utilizados nas práticas criminosas. A "Operação Madrigueira II" demonstra o comprometimento da PCDF em coibir a extorsão online e proteger as vítimas contra tais crimes virtuais, reforçando a importância da colaboração entre diferentes jurisdições policiais.