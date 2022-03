Terreiro em Planaltina é vítima de intolerância religiosa

O suspeito já havia sido flagrado próximo às imagens dos santos na noite de ontem, 22, e foi alertado para se retirar

Na manhã desta quarta-feira, 23, um terreiro de uma comunidade localizada no Núcleo Rural Sítios Agrovalle, DF 130 km 5, foi invadido e destruído por um homem por volta das 8h. O suspeito já havia sido flagrado próximo às imagens dos santos, na beira do rio, na noite de ontem, 22, e foi alertado para se retirar por se tratar de um local sagrado.

O homem, no entanto, alegava que estava ali a ‘mando de Deus’.

Ele retornou nesta manhã e, com o auxílio de um facão e pedras, destruiu as imagens dos santos do terreiro Ile Axé omo Orã Xaxará de prata. Os moradores da comunidade, onde vivem cinco famílias, registraram o momento da ação.

No momento do crime, o suspeito, armado com o facão, tentava amedrontar aqueles que estavam presentes, incluindo idosos, crianças e deficientes visuais. Os vizinhos também foram ameaçados.

Na beira do rio, onde fica o Vale dos Orixás, o homem destruiu imagens a pedradas, golpes de facão e fogo. Ele tentou fazer uma fogueira, mas não conseguiu.

Apesar da tentativa dos habitantes da comunidade, que foram atrás dele tanto a pé como de carro, o suspeito entrou na mata fechada e não foi localizado.

O Batalhão Rural foi acionado e encaminhou as vítimas do ataque para prestarem denúncia na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (DECRIN).