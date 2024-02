Terracap abre cadastramento para lotes de Vicente Pires

Este é o terceiro chamamento para fins de cadastro da área. Desta vez, são cerca de 12 mil lotes contemplados em edital

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu o novo cadastramento para ocupantes de lotes do Trecho 2 de Vicente Pires, entre a Via Estrutural e a Colônia Agrícola Samambaia. A identificação ficará aberta até 5 de agosto e é pré-requisito para que o cidadão tenha acesso a todos os benefícios do procedimento de venda direta, etapa do processo de regularização.

Este é o terceiro chamamento para fins de cadastro da área. Desta vez, são cerca de 12 mil lotes contemplados em edital. O cadastro deve ser feito pelo site da Terracap ou pelo aplicativo para dispositivos móveis, disponível nas plataformas Android e iOS, denominado “Terracap”.

Além dos imóveis de Vicente Pires, a Terracap abriu cadastramento para a URB 06 de Arniqueira, área próxima à Administração Regional da RA, conhecida como Vereda Grande. Os editais 01/2024 e 02/2024 foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de segunda-feira (5) e terão vigência de 6 seis meses.

Cadastro obrigatório

O objetivo do cadastramento é identificar os ocupantes dos imóveis. O procedimento possibilita, ainda, a celebração com a Terracap um Contrato de Concessão de Uso com Opção de Compra, pelo prazo de cinco anos, renováveis por igual período.

Aprovação da edificação

Com a assinatura do contrato de concessão, é possível que ocupante entre com o processo junto à Central de Aprovação de Projetos da Seduh. O habite-se é essencial para que o acesso ao Sistema de Financiamento Habitacional seja possível na hora da efetivação da compra do imóvel, possibilitando assim que recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sejam utilizados na aquisição do lote do programa de Venda Direta.

Além disso, é possível solicitar a emissão de alvarás de construção e de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, e ainda se habilitar para ter acesso a todos os benefícios do procedimento de venda direta e requerer alterações de projetos, antes de o imóvel ser registrado.

Como realizo o cadastro?

Todo o procedimento é online. Ao entrar na página ou no aplicativo da Terracap, o interessado encontrará a seção “Regularize”. No campo, haverá a aba “Criar Cadastro” e o interessado deverá selecionar a área de regularização de seu interesse. Basta clicar no link pretendido e fornecer as informações solicitadas pela agência. O ocupante deverá preencher o formulário com os dados pessoais para contato e demais informações sobre os imóveis a serem regularizados, inclusive sobre o uso atual e possível divergência no desenho do lote.

Fiz o cadastro. Sou obrigado a pagar a concessão?

Após realizar o cadastro, o ocupante poderá solicitar, via requerimento, que seja realizado o contrato de concessão de uso. Basta apresentar a documentação obrigatória para análise pela Terracap. O pagamento não é ato compulsório para participar do processo de venda direta, mas garante uma série de benefícios.

A concessão de uso

O contrato de concessão de uso com opção de compra terá validade de cinco anos, podendo ser renovado. O valor da concessão será de 0,3% do valor de mercado do imóvel. No momento da compra, o valor será determinado por uma nova avaliação, levando em consideração as deduções legais (infraestrutura implantada pelos particulares e valorização decorrente dela), sem desconto dos valores pagos a título de concessão onerosa de uso. O ocupante terá, ainda, a possibilidade de obter 25% de abatimento no pagamento à vista.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, pelo telefone (61) 3350-2222, ou pelo atendimento remoto, por meio do chat online, no site da empresa.

As informações são da Agência Brasília