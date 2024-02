CBMDF é acionado após veículo pegar fogo em Sobradinho

As causas do incêndio ainda não foram oficialmente divulgadas

Na manhã desta terça-feira (6), na DF 150, nas proximidades do posto Contagem, em Sobradinho/DF, um veículo pegou fogo, mobilizando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 06h56.

Três viaturas foram prontamente deslocadas para atender à emergência, um automóvel de passeio, identificado como um JAC J6, estava estacionado no acostamento em chamas.

Os bombeiros iniciaram os esforços para conter o incêndio, utilizando água e espuma para debelar as chamas.

O condutor do automóvel, de 46 anos, estava acompanhado por duas crianças no momento do incidente. Felizmente, as crianças saíram ilesas, porém, o motorista apresentou sinais de uma crise nervosa. Ele recebeu atendimento no local, mas não houve necessidade de transporte para uma unidade de saúde.