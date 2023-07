Terceira parcela do IPTU vence a partir desta segunda (17)

Inscrições com finais 1 e 2 vencem primeiro; o restante expira entre terça (18) e sexta-feira (21)

Atenção, quem optou pelo pagamento parcelado do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU): a terceira parcela do imposto e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) vencem entre segunda (17) e sexta (21) desta semana.

O vencimento na segunda (17) é para as inscrições com finais 1 e 2. De terça (18) até sexta-feira (21), devem ser quitadas as parcelas de inscrições com os finais 3 e 4; 5 e 6; 7 e 8; e 9 e X, respectivamente. Já a quarta, quinta e sexta parcelas estão programadas para os meses de agosto, setembro e outubro, sucessivamente.

O proprietário de imóvel que não recebeu o boleto para pagamento do IPTU 2023 pelos Correios deve acessar o portal de serviços da Receita, para emitir o documento de arrecadação (DAR IPTU/TLP). Outra opção é baixá-lo por meio do aplicativo Economia DF e escolher a opção Imóveis.

‌Para consultar a situação fiscal, basta acessar a dívida ativa. No site também é possível emitir o documento de arrecadação para quitar débitos vencidos. No atendimento virtual da Receita do DF há a possibilidade, ainda, de pedir o parcelamento do imposto dos anos anteriores.

Os impostos compõem a receita tributária e são responsáveis por garantir a arrecadação que custeia as melhorias implementadas nas áreas da saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. “É importante que o cidadão compreenda que o IPTU é essencial para manter os serviços públicos funcionando e garantir uma melhor qualidade de vida para os brasilienses”, afirmou o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa.

Os contribuintes que não dispõem de acesso aos meios eletrônicos para emissão do boleto podem agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências de atendimento da Receita do DF, pelo número 156, opção 3, em ligação feita a partir de um número fixo. Os endereços estão ao final da matéria.

Previsão

Até o momento, o GDF arrecadou R$ 780,4 milhões, o que corresponde a 53% do valor total previsto para 2023: R$ 1,4 bilhão na receita prevista com a arrecadação do IPTU para este ano. A estimativa é de que 986.176 contribuintes paguem o IPTU e 946.290 a TLP, que podem ser parcelados em seis parcelas de valores iguais e sucessivos.

Segundo cálculos da Secretaria de Fazenda, em 2022 cerca de 23% dos contribuintes com imóvel próprio no DF não cumpriram as obrigações com o fisco, o que implica o CPF ou CNPJ registrado em cadastro devedor. Além disso, o imóvel pode até mesmo ir a leilão caso o débito não seja quitado.

Atendimento presencial

⇒ Para agendar o atendimento, o contribuinte poderá acessar o Agenda DF. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 12h30 às 18h30

⇒ Telefone 156 – opção 3, segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h

⇒ 0800 644 0156 (ligação de outros estados)

Endereço das agências:

→ Plano Piloto: 701 Norte, Bloco D Loja 1

→ Ceilândia: CNN 1, Bloco B – Avenida Hélio Prates

→ Gama: Quadra 1, Área Especial – Setor Central

→ Planaltina: SHD, Bloco C

→ SIA: SAPS Trecho 1, Lote H (próximo à Caesb) – EPTG

→ Taguatinga: CNA, Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont.

Com informações da Agência Brasília