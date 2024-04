Tenda de acolhimento do Gama começa a funcionar nesta sexta-feira (12)

Nesta sexta-feira (12), começa a funcionar a segunda tenda de acolhimento com funcionamento 24 horas para receber pacientes com suspeita de dengue, no estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG). Essa é a primeira da cidade e soma às 11 unidades de atendimento, exclusiva para a doença, que já funcionam em toda a capital federal.

No sábado (13) é a vez da tenda do Paranoá iniciar os atendimentos. O espaço também funcionará durante 24 horas no estacionamento do Hospital da Região Leste (HRL). As unidades de atendimento ampliam a assistência aos usuários com suspeita de dengue, reduzindo as chances de ocorrerem complicações e óbitos e desafoga os hospitais da rede pública de saúde.

No total, o DF contará com três unidades de atendimento ininterrupto e outras oito funcionando das 7h às 19h no Plano Piloto, Vicente Pires, Varjão, Taguatinga, Planaltina, Águas Claras, Ceilândia e Samambaia. Com instalações amplas, os espaços funcionam como um hospital de campanha e contam com toda a infraestrutura necessária para acolher a população com conforto e segurança.

Desde o início do ano, o DF já conta com nove tendas de hidratação, espalhadas por várias regiões do DF: Sol Nascente, Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho.

Confira onde serão instaladas as novas tendas de acolhimento a pacientes com sintomas de dengue:

Com funcionamento diário, das 7h às 19h

→ Planaltina – estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRP)

→ Plano Piloto – estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Vicente Pires – estacionamento da UPA

→ Taguatinga – estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

→ Águas Claras – estacionamento da UBS 1 do Areal

→ Ceilândia – estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

→ Samambaia – estacionamento da UBS 7

→ Varjão – atrás da UBS 1

*Com informações da Agência Brasília.