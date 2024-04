Temporal derruba muro na Feira do Produtor

Luis Nova

Moradores e comerciantes da Feira do Produtor de Ceilândia foram surpreendidos com o temporal da última madrugada, que entupiu a rede pluvial e transbordou após a água arrastar lixo e dejetos para a rede de captação. A área de escoamento virou uma represa e forçou o muro do local e desabou momentos depois. A força da água foi tão intensa que afetou casas e comércios próximos. “Meia-noite e meia eu ouvi um barulho alto, quando vi era o muro que estava no chão”, relata o comerciante Jucildes da Silva, de 66 anos.

O empresário, que mudou a região no começo do ano passado, conta que essa é a terceira vez que a rua alaga pela forte chuva, mas desta vez, foi muito pior, pois o muro caiu e trouxe também a água da Feira do Produtor. “Essa vez foi muito forte, entrou lama no comércio, invadiu tudo aqui. Passei a manhã limpando. A água aqui fora estava uns 20 centímetros acima do asfalto”, detalha Jucildes.

Outro afetado pela chuva é o cabeleireiro Galvão Moreira, de 42 anos, que teve o salão invadido pela chuva e lama. Ele não chegou a presenciar a chuva, pois estava dormindo. “Quando acordei vi o estrago”, pontua.

Outro comerciante, que preferiu não se identificar e trabalha com milho na Feira do Produtor desde 1996, afirma que, por pouco, a água não invadiu o comércio. “A chuva juntou muito lixo próximo da galeria, ela entupiu e derrubou o muro. Aqui dentro da feira a água subiu mais ou menos um metro. Eu estava dormindo quando o vizinho me mandou mensagem perguntando se eu estava bem e me contou da queda do muro”, explica.

Segundo moradores, essa tubulação frequentemente entope por causa do lixo que é jogado de forma incorreta no local. Os moradores evitam estacionar o carro próximo da rede pluvial para não ter prejuízo. De acordo com Jailson Catingueira, de 51 anos, que é funcionário de um comércio da região, é comum ver o lixo ir para essa boca de lobo, pois ela fica em uma descida. “Na última chuva forte um carro ficou completamente submerso”, revela.

Ao tomar conhecimento, a Administração de Ceilândia, responsável pela Feira do Produtor, isolou a área, recolheu os entulhos e limpou a pista afetada. “A forte chuva, levou materiais soltos para a tubulação de água pluvial e a entupiu. A água acumulada causou uma sobrecarga no muro, que não resistiu”, explica o administrador de Ceilândia, Dilson Resende de Almeida.

O administrador pede colaboração da comunidade com o descarte correto dos resíduos. “A população tem parte e precisa se conscientizar sobre a importância de descartar corretamente o lixo, utilizar os pontos de coleta adequados e evitar jogar resíduos nas ruas, que são medidas simples que podem fazer uma grande diferença na preservação das bocas de lobo”, afirma o administrador.

Ainda segundo Dilson, o serviço de limpeza de boca de lobo será intensificado e nesta semana haverá uma reunião com a Novacap para resolver definitivamente este problema na Feira do Produtor.