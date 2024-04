Curso de superação do medo de dirigir abre inscrições

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abriu as inscrições para o Curso de Iniciação à Superação do Medo de Dirigir, que deve se estender entre os dias 8 e 16. As aulas acontecerão das 8h às 12h, na Escola Pública de Trânsito (EPT), na 706/906 Sul.

O Detran-DF disponibilizará 20 vagas e os interessados devem realizar a inscrição, presencialmente, na EPT, das 7h às 18h.

As inscrições estarão abertas até o preenchimento das vagas. O curso é gratuito e tem o objetivo de auxiliar condutores habilitados no processo de superação do medo de dirigir.

As informações são da Agência Brasília