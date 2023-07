TCU barra nomeação comissionada do MPDFT

Ainda de acordo com o tribunal, a alteração foi feita pelo MPDFT em 2018 e nunca chegou a ser comunicada

O Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou irregularidades na nomeação do corregedor-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) como cargo em comissão.

Segundo o relator, o ministro Aroldo Cedraz, o cargo não tem a mesma natureza dos cargos em comissão, já que é estatuário. Os cargos em comissão são definidos como “temporários e precários”.

Ainda de acordo com o tribunal, a alteração foi feita pelo MPDFT em 2018 e nunca chegou a ser comunicada à então procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

A corregedoria-geral foi cargo comissionado entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2023.