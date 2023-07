Divulgadas novas tarifas dos serviços de cemitério no DF

Valores foram publicados pela Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio da Portaria nº 654

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) publicou a Portaria nº 654/2023, nesta segunda-feira, 17, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), que contém a tabela dos novos preços das tarifas dos serviços de cemitério no Distrito Federal.

Entre os serviços estão arrendamento, carro elétrico, cerimonial interno, construção de jazigos, locação de capelas, prestação de serviço de exumação, prestação de serviço de sepultamento, etc.

Recadastramento de funerárias

Neste ano, a Sejus também realizou o recadastramento das empresas funerárias que prestam serviços para a população da capital federal. Todas tiveram que atualizar os cadastros e apresentar a documentação para a continuidade do serviço. Dessa forma, 41 funerárias estão aptas para o funcionamento.

O recadastramento é importante para garantir que a empresa seja realmente uma funerária ou clínica idônea, que cumprirá todos os cuidados e requisitos necessários durante a atividade. A verificação de regularidade é feita anualmente pela Sejus.

Os veículos funerários também passaram por vistorias. Atualmente, 91 carros seguem credenciados para essa finalidade em funcionamento no DF.

Com informações da Agência Brasília