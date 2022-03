Taxa de Transmissão da covid continua em queda

Desde o início da pandemia, 685.097 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 97,3% (666.379) deste número estão recuperados

Pelo terceiro dia seguido, a Taxa de Transmissão (Rt) da covid-19 apresentou queda e, nesta sexta-feira (04), ficou em 0,64. Esse é o menor índice desde o início da pandemia, em março de 2020. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Essa taxa significa que 100 pessoas infectadas infectam outras 64.

O número de casos, no entanto, não tem sido menor que mil. Em 24h, 1.434 casos foram registados. Desde o início da pandemia, 685.097 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 97,3% (666.379) deste número estão recuperados. Do total de casos, 11.461 (1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

Segundo a Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas, uma mulher e um homem faleceram em decorrência de complicações relacionadas a doença. Porém, das mortes que aconteceram em dias anteriores, mas que foram registradas apenas hoje, foram seis mulheres e oito homens.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (67.962), Plano Piloto (79.144) e Taguatinga (52.307). A maior taxa de mortalidade é em Ceilândia (1.740) e Santa Maria (472), ambas com 2,6%.

Os dados ainda mostram que, do total de mortes, 990 não eram residentes da capital, sendo, 852 de Goiás (entorno), um do Acre, um de Alagoas, dois do Amapá, 30 do Amazonas, 17 da Bahia, três do Maranhão, oito do Mato Grosso, 47 de Minas Gerais, um do Piauí, cinco do Rio de Janeiro, quatro de Rondônia, sete de Roraima, um de Santa Catarina, cinco de São Paulo e quatro do Tocantins.

Máscaras

Utilizando como base o Rt, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a antecipação da desobrigatoriedade do uso das máscaras de proteção ao ar livre. Anteriormente, a data prevista era a próxima segunda (07).

Segundo o governador, a medida foi antecipada após a revisão dos dados referentes a pandemia na capital. “Revisando os dados, antecipo a liberação da máscara em ambientes abertos para hoje, conforme decreto já publicado no Diário Oficial”, escreveu em suas redes sociais.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta sexta e tem valor imediato. Por enquanto, a medida não vale para ambientes fechados.