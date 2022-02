Taxa de desemprego do DF cai 2,4%

“Nossa gestão trabalha para que o índice de desemprego no DF diminua cada vez mais”, escreveu Ibaneis em suas redes sociais

Em um ano, a taxa de desemprego total no Distrito Federal caiu de 19,5% para 17,1%. Os dados representam de dezembro de 2020 a dezembro de 2021.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou a diminuição em suas redes sociais. “Nossa gestão trabalha para que o índice de desemprego no DF diminua cada vez mais”, escreveu o mandatário.

Além disso, Ibaneis também lembrou que, diariamente, vagas são abertas nas agências do trabalhador. Nesta quarta-feira (16), 286 oportunidades de nível básico e médio estão abertas.

Concursos

Também através das redes sociais, ontem, Ibaneis anunciou a realização de 28 concursos neste ano. “Isso significa a abertura de 5,5 mil vagas de trabalho imediatas e 10,2 mil para cadastro reserva”, escreveu o chefe do Executivo.

Temos para 2022 a previsão de cerca de 30 novos concursos no DF.

As categorias profissionais serão divididas em áreas do governo e setores da administração pública com déficit de servidores causados por exonerações e aposentadorias. Entre 2019 e 2021, ocorreram mais de 20 mil nomeações entre vagas temporárias e efetivos no Distrito Federal.

“Vamos continuar trabalhando para abrir mais vagas no serviço público e zerar os cadastros que estão aguardando convocações”, finalizou o mandatário.

Segundo Ibaneis, alguns desses concursos já foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e já estão autorizados a serem realizados, como o da segurança pública, saúde e educação.